大谷翔平（31）とともに2年連続の世界一に挑むドジャース。今季はリリーフ陣の崩壊が大きな不安要素だったが、ポストシーズンに入ってチームを救ったのが、シーズン中は結果を残せずにいた佐々木朗希（23）だ。今季、ドジャースに加入した佐々木は開幕から8試合に先発で登板し、1勝1敗、防御率4.72の成績で期待を大きく裏切った。5月13日に右肩の「インピンジメント症候群」で負傷者リスト入りして、9月末まで4か月の離脱。