「本格的なグラビア撮影はいつぶりだろう。懐かしく新鮮でした」。撮影を終えた菊川怜は生き生きと微笑んだ。最近は15年ぶりの映画など女優業も再開し、「久々の台本にあがきつつ（苦笑）、お芝居の現場に胸が高鳴りました」と語る。【アザ―カット】「本格的なグラビア撮影はいつぶりだろう」三児の子育てを経て輝きを増す白ロングドレス姿の菊川怜公開中の主演映画『種まく旅人〜醪のささやき〜』は、第一次産業を応援する「