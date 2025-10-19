9月13日の午前5時ごろ（現地時間、以下同）、韓国南西部・茂朱の山中で女性の遺体が発見された。【写真】〈韓国・人気ライバー殺害、VIPファンからの犯行〉すっぴんに近いナチュラルメイクで日常の様子を投稿していたユン・ジアさん（24）遺体には多数のアザと首を絞められた痕があり、身元はTikTokでフォロワー35万人以上を持つインフルエンサーのユン・ジアさん（24）と特定。警察は、捜査開始から12時間後に、50代男性のチ