連載『面影』第6回。今回、女優・唐田えりかさんが綴るのは、「人生で嫉妬をした、たったひとりのひと」について。同じ町で育ち、幼稚園から知っている存在でありながら、ずっとどこか憧れにも似た想いを抱いていた“やーまん”。なぜか互いを同じ名前で呼び合うという二人の、懐かしい小学校の日々、交換日記、放課後の自転車。何気ない記憶のひとつひとつが、胸に温かく残ります。今回の写真も、前回に引き続き写真家の阿部裕介