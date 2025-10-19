この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。友だちと買い物をしていてつい「見栄を張ってしまった」という経験は誰にもあるかもしれませんね。しかし、その後の支払いや家計や苦しくなる経験から「見栄の張り過ぎは良くないな」と学習したこともあるでし