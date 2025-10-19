恋愛についての悩み「ある」29％30代女性に女性向けメディア「spicomi（スピコミ）」が不安や悩みについて調査したところ、恋愛について「ある」と答えたのは81人（28.7％）。内訳は、「出会いがない：36」「結婚できない：27」「恋人がいない：18」などで、特に悩んでいないは198人だった。ちなみに、対象者は282人、30〜34歳女性141人、35〜39歳女性141人、うち独身28.4％、既婚71.6％である。家族・人間関係についての悩みでは