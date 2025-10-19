10月14日に行われたキリンチャレンジカップで、ブラジル相手に歴史的な勝利を挙げるなど、来年のW杯に向けて“上げ潮”のサッカー日本代表。そのムードに水を差すかのような不祥事だった。JFA（日本サッカー協会）の技術委員長の要職にあった影山雅永氏（58）が、移動中の飛行機機内で児童の性的画像を閲覧したとして、フランス当局に逮捕、10月6日に有罪判決を下されたのだ。影山氏はすぐに役職を解かれたが、それを受けて、JFA