サッカーJ2リーグは残り6試合。18日（土）に第33節の5試合が行われました。2位V・ファーレン長崎は、ヴァンフォーレ甲府に4−0で破り勝ち点62。15試合負けなしとなり、暫定ながら首位に浮上。4位徳島ヴォルティスも、8位ジュビロ磐田に前半だけで4得点を奪う勝利で勝ち点57。6位RB大宮アルディージャは藤枝MYFCに勝利し、宮沢悠生監督就任後3戦全勝で、勝ち点を56に伸ばしています。サガン鳥栖もブラウブリッツ秋田を破り、勝ち点5