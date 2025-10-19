サッカーJ1リーグは残り5試合、18日（土）に第34節の7試合が行われています。前日首位の鹿島アントラーズが引き分ける中、追い上げるチャンスを生かしたのは柏レイソル。6試合負けなしと好調のガンバ大阪に敵地で今季最多5得点を奪って圧勝。勝ち点を63に伸ばし暫定2位に浮上。首位鹿島との勝ち点差を『3』にまで詰めています。残留争いでは、17位横浜F・マリノスが浦和レッズ相手に今季最多の4得点を奪っての快勝。18位横浜FCは、