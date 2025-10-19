大荒比古神社（滋賀県高島市新旭町）の約300メートルの馬場を、雄たけびを上げながら一気に駆け抜ける。たかしま馬祭り伝統文化継承会七川祭り八騎衆代表の中村智久さん（41）は5月4日に営まれた例祭「七川祭」のハイライトの競馬で、流鏑馬（やぶさめ）の後に奉納される役馬の騎乗者を毎年担う。「祭りを後世に伝えたい」との思いから、騎乗者育成を目指す乗馬クラブの代表も務める。【写真】大阪・関西万博を彩った京の老舗七川