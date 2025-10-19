18日夜、愛知県田原市で軽乗用車と廃業した豚舎の事務所兼倉庫に放火した疑いで89歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】放火の疑いで89歳の男を逮捕軽乗用車と事務所兼倉庫を全焼愛知・田原市 逮捕されたのは、田原市赤羽根町の無職鈴木政二容疑者（89）です。 調べによりますと、鈴木容疑者は18日、田原市赤羽根町の廃業した豚舎の事務所兼倉庫で敷地内の軽乗用車に火を放ち、軽乗用車と廃業した豚舎の事務所兼倉庫を全