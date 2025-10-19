台風第24号(フンシェン)2025年10月19日06時45分発表 【画像】左に急カーブ台風24号の進路を見る 19日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピン中心位置    北緯13度40分 (13.7度)東経121度50分 (121.8度)進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の