全国から1000人以上が参加。 諌早市で開催された「リレーマラソン」。 家族や職場の仲間たちとたすきをつなぎ、42.195キロを完走します。 雲ひとつない青空の下、ランナーが一斉に駆け出します。 今月13日、諫早市の「トランスコスモススタジアム長崎」で開かれた『トラスタ リレーマラソン』。 スタジアムや県立総合運動公園内を周回する、42.195キロ。 2人～10人のチー