新居浜太鼓祭り最終日の１８日、愛媛県新居浜市港町の大江浜ふれあい広場では、川西地区の１３台の太鼓台が集まり、かきくらべが行われた。かき夫が太鼓台を頭上に担ぎ上げる勇壮な「差し上げ」を披露するなどし、観客から歓声が上がった。一方、同広場では中須賀太鼓台が、大江太鼓台にぶつける禁止行為を仕掛けた。かき棒も３本折る暴力行為をした。愛媛県警新居浜署は、同地区太鼓台運営協議会（檜垣啓幸会長）に対し、中須賀