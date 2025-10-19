18日、ガザ南部ハンユニスで人質の遺体を捜索するイスラム組織ハマスの武装メンバーを見守るパレスチナ人（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は19日、ガザの和平計画「第1段階」の合意に基づきハマスから人質2人の遺体が返還されたと発表した。これで計12人が引き渡され、ガザに残るのは16人。停戦はおおむね維持されているが、イスラエルは迅速に遺体返還を進めるよう圧力を強めており、先行きはなお予断を許さない