明日20日(月)にかけて上空に寒気が流れ込み、北海道は平地で雪が降る所も。10月下旬は一気に季節が進み、朝晩はいっそうヒンヤリ。服装でうまく調節を。太平洋側は雨が降りやすい北海道は平地で雪明日20日(月)以降は南の海上に前線が停滞するでしょう。九州から関東は晴れ間も出ますが、太平洋側ほど雲が多くなりそうです。今日19日(日)の午後から明日20日(月)明け方は雨の範囲が広がり、22日(水)は東海や関東を中心に断続的に雨