三重県いなべ市の竜ヶ岳で、愛知県の62歳の男性が遭難し、死亡しているのが見つかりました。 【写真を見る】三重県の竜ヶ岳で男性が死亡警察が原因を調べる 18日午前8時20分ごろ、いなべ市大安町の竜ヶ岳で、愛知県蟹江町の無職山口浩治さん（62）の家族から「車で登山に行った父が帰宅せず、父の車が宇賀渓の駐車場に止まっている」との110番通報がありました。 警察の山岳警備隊や山岳ボランティアが捜索にあたり、18日正午