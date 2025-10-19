◆ボーイズリーグ◇第１３回秋季北海道選手権最終日▽決勝旭川大雪１１ー１苫小牧＝４回コールド＝（１３日・モエレ沼公園野球場）決勝で旭川大雪ボーイズが苫小牧ボーイズを１１―１の４回コールドで破り、４年連続９度目の優勝を飾り、日本少年野球春季全国大会（来年３月２６日開幕、東京）への出場権を手にした。今年８月のジャイアンツカップでは道勢最高タイとなる準優勝。就任１１年目の西大條（にしおおえだ）敏志