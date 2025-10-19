この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじ虐められ、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまった妹に成り代わりボスママグループを倒すことに決めたリゼ。ナンバーツー・ノバラを腕相撲で倒して押し付けられていたPTAを脱退。さらにボスママグループのひとり、ユリの家庭内暴力の解決を手伝い取り込みます。そんなリゼに、