いろいろな生き物が展示されている水族館だが、あの生物たちは一体どこから入手しているのか疑問に思ったことはないだろうか？実は、その入手方法は多種多様。生き物が水族館にやって来るまでのちょっと意外な方法を紹介する。※本稿は、泉貴人『カラー版―水族館のひみつ―海洋生物学者が教える水族館のきらめき』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。網やひしゃく、バケツを使って小さな生物たちを採集水族館が川