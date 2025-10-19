年齢を重ねるほど、過去の知識や経験に囚われてしまう...そんな思いを抱いたことはないだろうか。だが、経験豊富なミドル世代にこそ、失敗や困難といった逆境は成長のチャンスになると、大人の学びの第一人者・中原淳氏は語る。その教えから、成果と幸せを同時に引き寄せる学びのヒントを探る。※本稿は、中原淳ほか『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の一部を抜粋・編集したものです。失敗は学びの絶好のチャンスそのマイ