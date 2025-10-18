ヨーロッパを中心に、多くの疼痛性疾患の除痛を目的として普及しつつある「体外衝撃波治療」。現時点で、日本で取り入れている医療機関はそれほど多くありませんが、治療効果が高く、安全性も優れているとして注目を集めています。今回は体外衝撃波治療の仕組みと効果について、「世田谷かくた整形外科 成城学園前院」の角田先生に解説していただきました。 監修医師：角田 篤人（世田谷かくた整形外科 成城学園前院）