愛知大学野球リーグ2冠＆日米野球首位打者 参考にしているのは「福岡ソフトバンクホークスの近藤健介」。今春の愛知大学野球リーグで、本塁打王と打点王の2冠を獲得した中京大学の秋山俊選手(22)。 【写真を見る】【2025年ドラフト注目選手】中京大学 秋山俊(22) 指名漏れから4年 走攻守3拍子揃った左のスラッガーが2度目のドラフトへ 大学日本代表に選出されると、日米大学野球では首位打者に輝いた。