◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、法政大学は11位で出場権まで17秒差と次点に泣きました。4年ぶりの箱根駅伝予選会となった法政大学。走る選手が全員初の予選会となりますが、野田晶斗選手(3年)が全体29位の1時間02分36秒、大島史也選手(4年)が全体32位の1時間02分49秒に入るなど、上位10人が5番目に走り終えます