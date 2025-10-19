¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ(18Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡ÁÎ©Àî»Ô³¹ÃÏ¡Á¹ñ±Ä¾¼ÏÂµ­Ç°¸ø±à)È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢Î©¶µÂç³Ø¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î10°Ì¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤é¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹»¾å°Ì10Ì¾¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ë¤è¤ê¶¥¤ï¤ì¤¿º£¥ì¡¼¥¹¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¸­¿ÍÁª¼ê(4Ç¯)¤¬·ç¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºÇ½ªÁí¹ç¥¿¥¤¥à10»þ´Ö36Ê¬56ÉÃ¤Ç10°Ì¤Ë¡£11°Ì¤ÎË¡À¯Âç³Ø¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«17ÉÃº¹¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤òÀ©