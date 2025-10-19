大相撲ロンドン公演大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。3日目を終え、連日の満員御礼。イベント前には思わぬ大物との出会いと温かい交流があった。英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル・アルバート・ホールを歩くのは霧島（音羽山）。関係者に連れられ、対面した相手に手を振った。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」だった。さらに英国の子どもたち