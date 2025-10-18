ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社の正規ディーラーである株式会社モトーレン埼玉が、埼玉県蕨市に「浦和BMW/MINI浦和」を2025年10月18日（土）にリニューアルオープンすると発表した。 今回の改装では、BMWグループの最新ショールーム・コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、顧客中心の体験型空間や持続可能性に配慮した設計が特徴のショー