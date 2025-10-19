◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）東農大が１０時間３４分５９秒の６位で通過し、２年ぶり７１回目の出場を決めた。昨年、１０位通過の順大と、０６年予選会の国士舘大と拓大に並ぶ歴代最小の１秒差で落選した。その悔しさをバネにチームは意識改革し結束。昨年欠場したエース・前田