◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）今年の第１０１回箱根駅伝で連覇した青学大で主将を務めた田中悠登さん（２３）が箱根予選会の会場に現れた。福井県出身の田中さんは今春、日本テレビ系とテレビ朝日系のクロスネット局の福井放送にアナウンサーとして入社。卒業時に「将来、箱根