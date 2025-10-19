◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽小学生の部・決勝深谷ボーイズ（埼玉西）１１―６都筑中央ボーイズ（神奈川）（１０月１３日、泉崎村・さつき運動公園第一野球場）ゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、開幕した。小学生の部は８チームが参加。１３日に決勝が行われ、は深谷ボーイズ（埼玉西）が決勝で都筑中央ボーイズ（神奈川）を下して初優勝を飾った。※※※深谷は打線が爆発し毎回