タレントの鈴木奈々が投稿した“偶然”の３ショットが話題になっている。「おはようございます」と１８日までに自身のインスタグラムを更新した鈴木。「昨日は大好きな安藤なつさんと一緒でした」と報告し、「帰り名古屋駅でなつさんと新幹線待ってたら、藤森慎吾さんが話しかけてくて偶然会いました」とまさかの出会いがあったことをつづった。「藤森さん結婚してパパになってから初めて会ったけど、なんか一段とカッコよく