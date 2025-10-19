女優大塚寧々（57）が18日、都内で主演映画「ソーゾク」（藤村磨実也監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。遺産分割をめぐる家族の争いを描く物語。激しく言い争う場面もあり、共演した真木恵未は同シーンについて「なかなかカットがかからなくてアドリブで言い合いをしたり」と明かし「大塚さんたちはユーモアある返しを投げてこられるので、なんとか打ち返しながらやっていました」。船ヶ山哲、川瀬陽太、松本明子、有森也実、