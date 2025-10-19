19日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜11：29）では、『常盤貴子＆仲間由紀恵＆澤部佑の能登3人旅』を届ける。【番組カット】絶景のなか、稲刈りに励む常盤貴子ら今年5月に「インタビュアー林修」スピンオフ企画として行われたロケ企画の第2弾。今回のテーマは“収穫の秋”。5月の旅で常盤、仲間、林先生が植えたお米を収穫する。朝ドラ『まれ』出演を機に石川県能登地方と縁を結び、地震・豪雨災害