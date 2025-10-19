²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢70ºÐµ­Ç°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2Æü´Ö¸ø±é¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸Åµ©¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£70ºÐ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²Î¤¦¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖALL MY LOVE¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£¡þ¡þ¡þ¡þÄ¶¿ÍÅª¤ÊÄ©Àï¤Ï¼«¿È¤Î¡È¾éÃÌ¡É¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë¡Ö2Æü³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç35¶Ê¤Å¤Ä¤Ç70¶Ê¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÖËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×