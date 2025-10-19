歌手倖田來未（42）が18日、京王アリーナTOKYOでデビュー25周年記念の全国ツアー初日公演を開催した。「キューティーハニー」や8月発売のアルバム「De−CODE」のリード曲「ChaO！」など、メドレーを含む全28曲で8000人のファンを熱狂させた。25年の原点と進化を詰め込んだ。キューブ型のリフトに入りながら宙づりで登場し「CUBE」で幕開け。序盤は「ついて来い東京！」とあおりながら、“エロカッコいい”ダンスでファンを沸かせた