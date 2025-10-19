お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。1986年から発売されているキリンビバレッジの清涼飲料水「午後の紅茶」を絶賛した。この日のメールテーマは「かぶれ」。幼少期の頃、「午後の紅茶」にかぶれていたと当時を回想するメールがリスナーから届いた。矢作が「午後の紅茶はもう革命でしょ」と切り出すと、小木も「出た