強い空腹感とともに、「手が震える」「冷や汗が出る」といった経験をしたことはないだろうか。こうした症状は血糖値が下がった状態である“低血糖”の可能性がある。食後に血糖値が急激に上がって下がる“血糖値スパイク”と並んで、病気のサインとして注目される。綾部市立病院の糖尿病専門医である大坂貴史さんに、低血糖の仕組みや注意点を聞いた。「低血糖」とはどんな状態？「低血糖は、血液中に含まれるブドウ糖が少なくなっ