俳優窪塚洋介（46）が18日、都内で松田龍平（42）とのダブル主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。試写まで仕上がりの想像ができなかったといい「試写後はみんな『次元超えてたね』って盛り上がった。演者も置いていかれた」。豊田監督からは「そこから盛り上がって、お酒を飲んじゃいけない東映スタジオで一升瓶を2本空けたね」と暴露され「そんなこともありましたね」と振り返っていた。