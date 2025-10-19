福山雅治（56）と大泉洋（52）が18日、千葉・幕張メッセで開催された「GirlsAward」にサプライズ登場した。2人は全盲のFBI捜査官と孤高の刑事のバディ役で「映画ラストマン−FIRSTLOVE−」（平野俊一監督、12月24日公開）に出演する。役柄と同じく福山は白杖（はくじょう）を持ち、大泉の腕をつかみながらランウエーに登場した。映画の舞台は大泉の地元北海道で「私は喜んでたけど、福山さんは撮影後半『なんで北海道』とおっし