俳優の猪塚健太（39）が18日、都内でファースト写真集「Thank you ALL！」（シンコーミュージック・エンタテイメント刊）発売記念会見に出席した。ロケ先の台湾ではうれしいハプニングが発生。撮影中、「日本のスターなの？」と声をかけられ、飲食店の一日店長に就任。「その時の写真も撮らせてもらいました。良い思い出を作れました」と振り返り、写真集の仕上がりは「39点満点です！」と満面の笑みを浮かべた。