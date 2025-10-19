「打倒」を掲げるチームを次々と破り、勢いが増しているドジャース(C)Getty Images世界一軍団の勢いは止まらない。現地時間10月17日、ドジャースはブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利。通算成績を4勝0敗として2シーズン連続でのワールドシリーズ進出を決めた。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェックシリーズを通して力強さを見せつけた。ブルワーズはレギュラーシーズン中