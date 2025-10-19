◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽１回戦白河ボーイズ（東北南）５―４八千代ボーイズ（千葉）▽２回戦多摩川ボーイズ（東京西）７―３白河ボーイズ（東北南）（１０月１２日、白河・大信球場）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、郡山・ヨーク開成山スタジアムで開幕。雨天順延もあり１３日に４強が決まった。東北勢は５チームが出場も３チームが初