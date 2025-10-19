【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演は１８日、ロイヤル・アルバート・ホールで４日目の取組が行われ、大の里、豊昇龍の両横綱と平幕翔猿の３人が初日から４連勝とした。１９日の千秋楽の取組は当日に発表される予定。ロンドン公演は５日間の本割で争い、優勝決定戦も行われる。