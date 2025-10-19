スキマバイト市場に参入し、王者タイミーを脅かすかに見えたメルカリが、わずか1年9カ月でまさかの撤退。登録者数では上回っていたメルカリ ハロがなぜ敗れ、タイミーは“一人勝ち”できたのか？手数料は同じ30％という条件の中、多くの人が見落としている、両社の明暗を分けた「戦略」の違いを解き明かす。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博）連載『今週もナナメに考えた鈴木貴博』をフォローすると最新記事