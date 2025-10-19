【ロンドン＝小沢理貴】大相撲ロンドン公演４日目の１８日、現地でも大人気の宇良が今度は豪快なつり出しで会場を沸かせた。翠富士との一番で俵に詰まったが、相手が右の張り手に来たところをタイミング良くかがんで懐に潜り込むと、翠富士をほぼ担ぎ上げるようにしてつり出し。約５４００人の観客からこの日一番の大歓声が上がった。２日目はかいなひねり、３日目は伝え反り、４日目はつり出しで白星の宇良。現地で「マジシ