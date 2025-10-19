【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、逆方向豪快弾→相手投手がフラフラ10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の逆方向豪快弾と、相手投手のリアクションが話題となっている。ドジャース4点リードのまま迎えた7回裏ドジャースの攻撃、1死走者なしの