◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽１回戦仙台中部ボーイズ（東北中央）３―１東葛飾ボーイズ（千葉）▽２回戦東京城南ボーイズ（東京東）１０―９仙台中部ボーイズ（東北中央）＝６回時間切れ＝（１０月１２日、本宮・しらさわグリーンパーク野球場）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、郡山・ヨーク開成山スタジアムで開幕。雨天順延もあり１３日に４