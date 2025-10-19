◆りそなＢ１リーグ第４節ＦＥ名古屋９１−７４レバンガ北海道（１８日・北海きたえーる）東地区のレバンガ北海道は７４―９１で西地区のＦＥ名古屋に敗戦。２０２１―２２年シーズン以来、４季ぶりとなるホーム開幕戦白星を逃した。北海きたえーる歴代２位となる６５２９人の観客の前で、攻守において精彩を欠いた。きょう１９日も同会場でＦＥ名古屋と対戦する。黄緑一色に染まった北海きたえーるは、ため息に包まれた。