職務中に亡くなった警察官などを悼む「慰霊祭」が東京都内で営まれました。殉職した警察官や人命救助で亡くなった民間人を悼む慰霊祭が18日、都内で営まれ、遺族のほか石破首相や楠警察庁長官など約100人が参列しました。石破首相は「勇気ある決断と行動に深甚なる敬意と感謝の念を捧げます。安全で安心できる日本を次の世代に引き継いでいく」と述べました。慰霊祭では2月に山口県で路面凍結による交通事故の対応中に大型トラック