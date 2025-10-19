[10.18 U-20W杯3位決定戦 コロンビア 1-0 フランス]U-20ワールドカップは18日、3位決定戦を行い、コロンビアがフランスを1-0で破った。前半2分にMFオスカル・ペレア(AVS)が決めた先制点によるリードを最後まで守り、元A代表のMFフレディ・グアリンやMFアベル・アギラールを擁した2003年以来22年ぶりとなる過去最高位の3位入賞を果たした。準決勝でアルゼンチンに0-1で敗れたコロンビアと、モロッコに1-1で迎えたPK戦の末に敗れ